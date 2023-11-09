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В Москве откроют три новые перехватывающие парковки

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Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в Москве откроют три новые перехватывающие парковки на 385 мест.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Как отметил чиновник, перехватывающие парковки строятся, чтобы водители могли бесплатно оставлять автомобиль и продолжать свой путь на городском транспорте.

«Всего в городе уже 94 таких парковки, и мы продолжим увеличивать их количество для удобства автомобилистов», — сказал Ликсутов.

Парковка у станции МЦД-4 и метро «Минская» уже работает. Ещё две — у станции метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив» откроют 10 ноября 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу лидером по темпам благоустройства городской среды.

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