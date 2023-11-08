Собянин назвал Москву мировым лидером по темпам улучшения городской среды
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
С начала года в разных районах Москвы благоустроили 16 прудов-регуляторов, отремонтировали улицы, набережные, проспекты, территории около университетов и вокзалов.
Создан новый парк в поймах рек Шмелëвки и Кузнецовки, благоустроены парки и зоны отдыха во многих округах города.
Ранее НСН сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка бывшей промышленной зоны Южный порт.