Собянин назвал Москву мировым лидером по темпам улучшения городской среды

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу лидером по темпам благоустройства городской среды. В 2023 году здесь привели в порядок более 2 тыс. дворов, парков и общественных территорий.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

С начала года в разных районах Москвы благоустроили 16 прудов-регуляторов, отремонтировали улицы, набережные, проспекты, территории около университетов и вокзалов.

Создан новый парк в поймах рек Шмелëвки и Кузнецовки, благоустроены парки и зоны отдыха во многих округах города.

Ранее НСН сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка бывшей промышленной зоны Южный порт.