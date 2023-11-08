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Собянин назвал Москву мировым лидером по темпам улучшения городской среды

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу лидером по темпам благоустройства городской среды. В 2023 году здесь привели в порядок более 2 тыс. дворов, парков и общественных территорий.
Собянин назвал Москву мировым лидером по темпам улучшения городской среды
  • © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

С начала года в разных районах Москвы благоустроили 16 прудов-регуляторов, отремонтировали улицы, набережные, проспекты, территории около университетов и вокзалов.

Создан новый парк в поймах рек Шмелëвки и Кузнецовки, благоустроены парки и зоны отдыха во многих округах города.

Ранее НСН сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка бывшей промышленной зоны Южный порт.

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