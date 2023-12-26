В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки

Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы рецидивиста, надругавшегося над девушкой и убившего её в красноярском Дивногорске.

Информация об этом появилась в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в конце июля этого года 35-летний Иван Папенко затащил 16-летнюю девушку в лесополосу, где совершил насильственные действия сексуального характера и убил её.

Отмечается, что Папенко полностью признал вину в содеянном преступлении.

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Ранее в Москве арестован актёр из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году.

Также Пресненский районный суд города Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемого в расправе над двумя девушками в центре Москвы.