В Краснодарском крае девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму
Информация об этом появилась в Telegram-канале региональной прокуратуры.
По данным ведомства, ребёнку не удалось выбраться самостоятельно.
Отмечается, что ему помогли местные жители вместе с медиками из бригады скорой помощи.
На данный момент проводится проверка.
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