RT в Telegram
Подпишись

В Краснодарском крае девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму

Короткая ссылка
Девятилетний мальчик из станицы Геймановской Краснодарского края упал в дорожную яму, оставленную после ремонта уличного освещения.

Информация об этом появилась в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ребёнку не удалось выбраться самостоятельно.

Отмечается, что ему помогли местные жители вместе с медиками из бригады скорой помощи.

На данный момент проводится проверка.

Ранее женщина погибла при падении в мазутную яму в Башкирии.

В октябре сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по факту падения подростка в канализационный колодец с кипятком в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить