В Краснодарском крае девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму

Девятилетний мальчик из станицы Геймановской Краснодарского края упал в дорожную яму, оставленную после ремонта уличного освещения.

Информация об этом появилась в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ребёнку не удалось выбраться самостоятельно.

Отмечается, что ему помогли местные жители вместе с медиками из бригады скорой помощи.

На данный момент проводится проверка.

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