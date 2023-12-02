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Женщина погибла при падении в мазутную яму в Башкирии

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Две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной в Башкирии, одна из них погибла.
Женщина погибла при падении в мазутную яму в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.

По данным ведомства, три человека возвращались утром домой на автомобиле и решили заехать на территорию заброшенной котельной.

«Выйдя из машины, две женщины, не заметив опасности, с высоты 2,5 м упали в яму с мазутной жижей», — говорится в сообщении.

В результате инцидента одну женщину спасти не удалось, вторая была госпитализирована с сильным охлаждением.

Ранее стало известно, что в Пыть-Яхе ХМАО начальник района тепловых сетей управления городского хозяйства предстанет перед судом после инцидента с восьмилетним ребёнком, который упал на улице в яму с кипятком.

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