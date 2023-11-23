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После падения ребёнка в яму с кипятком в ХМАО будут судить коммунальщика

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В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа начальник района тепловых сетей управления городского хозяйства предстанет перед судом после инцидента с восьмилетним ребёнком, который упал на улице в яму с кипятком.
После падения ребёнка в яму с кипятком в ХМАО будут судить коммунальщика
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

ЧП произошло в 6-м микрорайоне «Пионерный». Школьник упал в яму с горячей водой, «образовавшуюся в связи с прорывом теплосетей и создающую непосредственную угрозу для жизни и здоровья, получив при этом телесные повреждения в виде термических ожогов нижних конечностей».

В прокуратуре ХМАО сообщили, что в суд направлен иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего.

В октябре сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по факту падения подростка в канализационный колодец с кипятком в Екатеринбурге.

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