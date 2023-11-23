После падения ребёнка в яму с кипятком в ХМАО будут судить коммунальщика
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
ЧП произошло в 6-м микрорайоне «Пионерный». Школьник упал в яму с горячей водой, «образовавшуюся в связи с прорывом теплосетей и создающую непосредственную угрозу для жизни и здоровья, получив при этом телесные повреждения в виде термических ожогов нижних конечностей».
В прокуратуре ХМАО сообщили, что в суд направлен иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего.
В октябре сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по факту падения подростка в канализационный колодец с кипятком в Екатеринбурге.