После падения ребёнка в яму с кипятком в ХМАО будут судить коммунальщика

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа начальник района тепловых сетей управления городского хозяйства предстанет перед судом после инцидента с восьмилетним ребёнком, который упал на улице в яму с кипятком.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

ЧП произошло в 6-м микрорайоне «Пионерный». Школьник упал в яму с горячей водой, «образовавшуюся в связи с прорывом теплосетей и создающую непосредственную угрозу для жизни и здоровья, получив при этом телесные повреждения в виде термических ожогов нижних конечностей».

В прокуратуре ХМАО сообщили, что в суд направлен иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего.

В октябре сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по факту падения подростка в канализационный колодец с кипятком в Екатеринбурге.