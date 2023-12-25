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«Волгоград 24» уволил трёх сотрудников за нарушение этических норм на вечеринке

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Телеканал «Волгоград 24» уволил трёх своих сотрудников за нарушение этических норм на частной вечеринке.

Результатом служебного расследования явилось увольнение ведущей Иваненко А. и продюсеров Трофимовой Е. и Кисловой Е., говорится в сообщении телеканала.

«Заместителю директора по телевидению и радио Кулешовой Н. объявлен строгий выговор, заместителю директора по кадрам Носову Ю. указано на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе», — пишет Telegram-канал телеканала.

Как отмечают «Новости Волгограда», журналисты поделились фотографиями с вечеринки, на которых корреспонденты «позируют в костюмах киллеров и монашек, откровенном образе Харли Квин и в маске женщины-кошки».

Вместе с этим, как пишет портал V1.ru, заместитель директора ГТРК «Волгоград-ТРВ» Надежда Кулешова отметила, что это не был корпоратив компании, а «сотрудники собрались в нерабочее время».

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