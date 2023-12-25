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Суд в Москве арестовал обвиняемую в сотрудничестве с иностранной организацией

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Лефортовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу женщине, которую обвинили в сотрудничестве с иностранной организацией.

Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, суд постановил арестовать фигурантку, которая является представителем иностранной организации, до 24 февраля 2024 года.

«Ника Новак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве по делу об убийстве в 2011 году арестовали актёра из сериала «Слово пацана».

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