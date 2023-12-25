Суд в Москве арестовал обвиняемую в сотрудничестве с иностранной организацией
Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции, суд постановил арестовать фигурантку, которая является представителем иностранной организации, до 24 февраля 2024 года.
«Ника Новак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Москве по делу об убийстве в 2011 году арестовали актёра из сериала «Слово пацана».