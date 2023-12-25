Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому за призывы к терроризму

Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*, которого оштрафовали за публичные призывы к терроризму.

Об этом ТАСС сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Гособвинитель просил назначить Кагарлицкому 5,5 года лишения свободы.

Ранее иноагент Кагарлицкий был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Его обвинили в призывах к терроризму с использованием интернета.

12 декабря суд оштрафовал Кагарлицкого на 609 тыс. рублей.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.