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Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому за призывы к терроризму

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Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*, которого оштрафовали за публичные призывы к терроризму.
Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому за призывы к терроризму
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом ТАСС сообщили во Втором Западном окружном военном суде.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Гособвинитель просил назначить Кагарлицкому 5,5 года лишения свободы.

Ранее иноагент Кагарлицкий был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Его обвинили в призывах к терроризму с использованием интернета.

12 декабря суд оштрафовал Кагарлицкого на 609 тыс. рублей.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.

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