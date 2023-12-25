Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому за призывы к терроризму
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Об этом ТАСС сообщили во Втором Западном окружном военном суде.
«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
Гособвинитель просил назначить Кагарлицкому 5,5 года лишения свободы.
Ранее иноагент Кагарлицкий был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Его обвинили в призывах к терроризму с использованием интернета.
12 декабря суд оштрафовал Кагарлицкого на 609 тыс. рублей.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.