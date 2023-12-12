Иноагента Бориса Кагарлицкого оштрафовали на 609 тысяч рублей

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал иностранного агента Бориса Кагарлицкого* на 609 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Кагарлицкого* Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России и назначил наказание в виде штрафа 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа», — огласил приговор судья.

Ранее иноагент Кагарлицкий был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Его обвинили в призывах к терроризму с использованием интернета.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.