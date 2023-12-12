RT в Telegram
Подпишись

Иноагента Бориса Кагарлицкого оштрафовали на 609 тысяч рублей

Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого за оправдание терроризма и освободил

Короткая ссылка
2-й Западный окружной военный суд оштрафовал иностранного агента Бориса Кагарлицкого* на 609 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму.
Иноагента Бориса Кагарлицкого оштрафовали на 609 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Кагарлицкого* Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России и назначил наказание в виде штрафа 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа», — огласил приговор судья.

Ранее иноагент Кагарлицкий был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Его обвинили в призывах к терроризму с использованием интернета.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить