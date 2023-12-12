Иноагента Бориса Кагарлицкого оштрафовали на 609 тысяч рублей
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого за оправдание терроризма и освободил
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил признать Кагарлицкого* Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России и назначил наказание в виде штрафа 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа», — огласил приговор судья.
Ранее иноагент Кагарлицкий был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Его обвинили в призывах к терроризму с использованием интернета.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.