В Орловской области оштрафовали бывших сотрудников ГИБДД за мошенничество

Суд оштрафовал за мошенничество двоих бывших сотрудников ГИБДД Орловской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Отмечается, что они по совместительству являлись преподавателями Орловского юридического института (ОрЮИ МВД), однако не проводили там занятия.

«Приговором суда осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. и 300 тыс. рублей, с лишением права занимать руководящие должности в течение двух лет», — говорится в сообщении.

Ранее бывшего замглавы администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края приговорили к десяти годам колонии за взятки на сумму более чем 1,4 млн рублей.