Генетик Кушнаренко назвала признаки дефицита витамина D

Вера Кушнаренко, генетик компании MyGenetics (Национального центра генетических исследований), рассказала о признаках дефицита витамина D.

«Диагностировать недостаток этого витамина может только врач на основе лабораторных исследований. А вот поводом для сдачи анализов для выявления дефицита витамина D могут стать, например, проблемы с зубами и суставами, потому что витамин играет важную роль в укреплении костной ткани», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, нормальный уровень витамина D в крови — от 30 до 100 нг/мл.

«Витамин D помогает организму усваивать кальций из пищи. А сам кальций необходим для здоровья не только костей, зубов, мышц и нервной системы — этот минерал также оказывает заметное влияние на процессы, регулируемые инсулином», — отметила Кушнаренко.

Как добавила эксперт, витамин D принимает участие в регуляции синтеза, связывания и активации инсулина.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.