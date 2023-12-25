Генетик Кушнаренко назвала признаки дефицита витамина D
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«Диагностировать недостаток этого витамина может только врач на основе лабораторных исследований. А вот поводом для сдачи анализов для выявления дефицита витамина D могут стать, например, проблемы с зубами и суставами, потому что витамин играет важную роль в укреплении костной ткани», — заявила она в беседе с РИАМО.
По её словам, нормальный уровень витамина D в крови — от 30 до 100 нг/мл.
«Витамин D помогает организму усваивать кальций из пищи. А сам кальций необходим для здоровья не только костей, зубов, мышц и нервной системы — этот минерал также оказывает заметное влияние на процессы, регулируемые инсулином», — отметила Кушнаренко.
Как добавила эксперт, витамин D принимает участие в регуляции синтеза, связывания и активации инсулина.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.