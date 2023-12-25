СК: в Нижегородской области водитель высадил школьника из автобуса

Водитель автобуса беспричинно высадил школьника из салона в городе Дзержинске Нижегородской области, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Указывается, что главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о процессуальной проверке по факту нарушения прав ребёнка.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Нижегородской области Ахметшину А.С. представить доклад о ходе проведения доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что свердловский суд оштрафовал перевозчиков из Каменска-Уральского за то, что кондуктор автобуса высадила двух детей в сильный мороз.