RT в Telegram
Подпишись

СК: в Нижегородской области водитель высадил школьника из автобуса

Короткая ссылка
Водитель автобуса беспричинно высадил школьника из салона в городе Дзержинске Нижегородской области, говорится в сообщении Следственного комитета России.
СК: в Нижегородской области водитель высадил школьника из автобуса
  • globallookpress.com

Указывается, что главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о процессуальной проверке по факту нарушения прав ребёнка.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Нижегородской области Ахметшину А.С. представить доклад о ходе проведения доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что свердловский суд оштрафовал перевозчиков из Каменска-Уральского за то, что кондуктор автобуса высадила двух детей в сильный мороз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить