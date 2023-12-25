СК: в Нижегородской области водитель высадил школьника из автобуса
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Указывается, что главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о процессуальной проверке по факту нарушения прав ребёнка.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Нижегородской области Ахметшину А.С. представить доклад о ходе проведения доследственной проверки», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что свердловский суд оштрафовал перевозчиков из Каменска-Уральского за то, что кондуктор автобуса высадила двух детей в сильный мороз.