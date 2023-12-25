Психолог Гарбажа рассказала, как спланировать следующий год

Психолог Марина Гарбажа рассказала, почему могут не сбываться новогодние обещания и как спланировать следующий год.

«Во-первых, если вы действительно чего-то хотите, то вам не нужно ждать новогодней ночи», — заявила она в беседе с Life.ru.

Во-вторых, считает эксперт, большинство новогодних обещаний не сбываются, так как в них нет конкретики. Кроме того, человек, будучи в хорошем настроении, может дать себе очень много обещаний, которые окажутся несбыточными.

Гарбажа советует сначала подвести итоги прошедшего года, а также перестать корить себя за ошибки и надеяться, что люди рядом поменяются.

Рекомендуется исправить то, что возможно, и сосредоточиться на том, что действительно дорого. Важную роль играет грамотное планирование.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.