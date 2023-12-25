В Иркутске поймали живущую в подвале многоэтажки рысь

В Иркутске сотрудники полиции и специалисты питомника поймали в подвале многоквартирного дома дикую рысь.

«В дежурную часть отдела полиции №8 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что в доме по адресу Новаторов, 31, замечена рысь», — рассказали в ведомстве.

По данным министерства, участковый уполномоченный полиции и сотрудники питомника провели осмотр помещения и разместили ловушку для того, чтобы поймать рысь. Когда она вылезла через отдушину подвала на улицу, то попалась в клетку.

Теперь сотрудникам питомника предстоит определить судьбу животного.

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