В Иркутске поймали живущую в подвале многоэтажки рысь
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«В дежурную часть отдела полиции №8 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что в доме по адресу Новаторов, 31, замечена рысь», — рассказали в ведомстве.
По данным министерства, участковый уполномоченный полиции и сотрудники питомника провели осмотр помещения и разместили ловушку для того, чтобы поймать рысь. Когда она вылезла через отдушину подвала на улицу, то попалась в клетку.
Теперь сотрудникам питомника предстоит определить судьбу животного.
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