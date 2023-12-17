В Хабаровском крае отловили тигра, долгое время державшего в страхе жителей
В Хабаровском крае отловили тигра, который на протяжении длительного времени держал в страхе жителей села Лермонтовка Бикинского района.
Об этом информирует краевое управление охотничьего хозяйства.
Отмечается, что самец отловлен специалистами.
Его осмотрят ветеринарные врачи.
В начале декабря мужчина погиб в результате нападения тигра в районе имени Лазо Хабаровского края.
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