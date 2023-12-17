В Хабаровском крае отловили тигра, долгое время державшего в страхе жителей

В Хабаровском крае отловили тигра, который на протяжении длительного времени держал в страхе жителей села Лермонтовка Бикинского района.

Об этом информирует краевое управление охотничьего хозяйства. Отмечается, что самец отловлен специалистами. Его осмотрят ветеринарные врачи. В начале декабря мужчина погиб в результате нападения тигра в районе имени Лазо Хабаровского края.