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Авиакомпания «Россия» открывает полётную программу в столицу КНР из регионов

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Анастасия Румянцева
Авиакомпания «Россия» открывает полётную программу в столицу Китайской Народной Республики из регионов России. Об этом RT рассказали в пресс-службе компании.
Авиакомпания «Россия» открывает полётную программу в столицу КНР из регионов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

28 декабря планируются первые рейсы из Красноярска и Иркутска, с 29 декабря начнутся полёты из Владивостока.

Как пояснили в авиакомпании, все необходимые разрешения на открытие воздушных линий в аэропорт Дасин получены.

Рейсы будут выполняться на регулярной основе, подчеркнули представители.

«Запуск прямого авиасообщения между столицей Китая и Сибирским авиатранспортным узлом перевозчика, а также между Пекином и городами Дальневосточного федерального округа России будет способствовать развитию двусторонних отношений дружественных стран, росту взаимных туристических потоков и укреплению деловых связей», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России в настоящий момент ведёт работу с авиавластями из Китая по вопросу аккредитации самолётов авиакомпании «Россия» для полётов в Пекин.

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