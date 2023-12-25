В Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера

Строительство современного хирургического корпуса онкодиспансера завершено в Кургане.

В объект площадью 10,5 тыс. кв. м в микрорайоне Рябково инвестировали более 1,1 млрд рублей, пишет URA.RU со ссылкой на губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Это третий большой новый объект, вводимый для региональной медицины за три года», — отметил губернатор.

По его словам, в 2025 году также будет достроена взрослая поликлиника.

Ранее НСН сообщала, что в Москве обновили рейтинг якорных онкологических стационаров. Его составили на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь 2023 года.