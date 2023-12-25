В Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера
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В объект площадью 10,5 тыс. кв. м в микрорайоне Рябково инвестировали более 1,1 млрд рублей, пишет URA.RU со ссылкой на губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
«Это третий большой новый объект, вводимый для региональной медицины за три года», — отметил губернатор.
По его словам, в 2025 году также будет достроена взрослая поликлиника.
Ранее НСН сообщала, что в Москве обновили рейтинг якорных онкологических стационаров. Его составили на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь 2023 года.