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Специалист составил список обязательных вещей в автомобиле во время путешествия

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Анастасия Румянцева
Специалист Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», рассказал в беседе с RT, как подготовить автомобиль к длительным зимним поездкам.
Специалист составил список обязательных вещей в автомобиле во время путешествия
  • Gettyimages.ru

«Во время зимнего путешествия водитель обязательно должен иметь в автомобиле лопату, щётку со скребком от снега и льда, салфетки для протирки окон, запас незамерзайки, антиобледенитель и антизапотеватель для стёкол. Кроме этого, могут в любой момент понадобиться: провода для прикуривания, знак аварийной остановки, фонарь, буксировочный трос, запасные лампочки, ключи, отвёртки, фонарик и батарейки, пиротехника, огнетушитель, автомобильный компрессор, домкрат, комплект тёплых вещей и одеяло, запасная бутылка антифриза и масла для двигателя, складной нож, цепи противоскольжения, сухой паёк — печенье, консервы, шоколад», — посоветовал собеседник RT.

По его словам, если до ТО осталось меньше километров, чем планируемый пробег за время поездки, то его нужно пройти.

«Также советуем провести осмотр автомобиля, а именно осмотреть двигатель на предмет посторонних шумов и утечек, проверить свечи, патрубки, уровень масла, антифриза и незамерзайки, при необходимости отрегулировать фары, заменить лампочки, проверить подвеску, шины, тормозные колодки и диски», — рассказал Соколов.

Кроме того, он порекомендовал планировать маршрут заранее и изучить особенности дороги.

«Узнайте о наличии бензоколонок, местах для отдыха и других необходимых в дороге объектах. Проверьте наличие необходимых документов — водительское удостоверение, страховка на автомобиль, СТС. Чаще всего зимой случаются: перегрев двигателя, потеря мощности, проблемы с зажиганием, неправильная работа цилиндров», — добавил специалист.

Ранее главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин рассказал в беседе с RT, как себя вести водителю в условиях заноса авто.

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