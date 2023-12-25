RT в Telegram
Подпишись

Хуснуллин рассказал об итогах реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2023 году

Короткая ссылка
Зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году.
Хуснуллин рассказал об итогах реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Взгляд».

За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.

За пять лет реализации нацпроекта построено свыше 500 млн кв. м жилья.

«Строительная отрасль за последние годы набрала рекордные темпы. В прошлом году мы по всей стране ввели почти 103 млн жилых кв. м. В этом году эту планку превысим. В работе мы уделяем особое внимание комплексному развитию, чтобы рядом с жилыми домами появлялась вся необходимая инфраструктура — дороги, детсады, школы, поликлиники, остановки и т.д.», — сказал Хуснуллин.

В составе нацпроекта реализуют и федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В настоящее время расселяют дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. За 11 месяцев 2023 года в рамках нацпроекта из аварийного жилья переехали 106,6 тыс. человек.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что рост ипотеки в России по итогам года превысит 4 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить