Кремль: Путин на судостроительном заводе в Петербурге проведёт встречу с Шойгу
- globallookpress.com
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будучи на фрегате, президент осмотрит основные системы вооружения, встретится также отдельно с министром обороны Шойгу», — рассказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».