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Кремль: Путин на судостроительном заводе в Петербурге проведёт встречу с Шойгу

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Президент России Владимир Путин во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге осмотрит основные системы вооружения на фрегате «Адмирал Головко» и проведёт встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Кремль: Путин на судостроительном заводе в Петербурге проведёт встречу с Шойгу
  • globallookpress.com

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будучи на фрегате, президент осмотрит основные системы вооружения, встретится также отдельно с министром обороны Шойгу», — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

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