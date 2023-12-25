Кремль: Путин на судостроительном заводе в Петербурге проведёт встречу с Шойгу

Президент России Владимир Путин во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге осмотрит основные системы вооружения на фрегате «Адмирал Головко» и проведёт встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

globallookpress.com

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Будучи на фрегате, президент осмотрит основные системы вооружения, встретится также отдельно с министром обороны Шойгу», — рассказал Песков. Ранее сообщалось, что Путин в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».