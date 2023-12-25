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Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко»

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Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии поднятия флагов на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко»
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Совсем скоро он прибудет на территорию судостроительного завода «Северная верфь» и в сопровождении министра обороны Шойгу и вице-премьера Мантурова он примет участие в подъёме флага на фрегате «Адмирал Головко», — заявил Песков.

Он уточнил, что также в формате видеоконференции будет произведена церемония поднятия флага на корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы состав Военно-морского флота (ВМФ) России пополнят три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». 

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