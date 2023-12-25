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Мантуров: российский автопром воспользуется вторым полученным шансом

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Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российский автопром получил второй шанс и обязательно им воспользуется.
Мантуров: российский автопром воспользуется вторым полученным шансом
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

В интервью РИА Новости он отметил, что теперь Россия занимается совместным производством с китайскими партнёрами.

«Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнёры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома», — добавил Мантуров.

По его словам, также возрождается и российская отрасль автокомпонентов.

Помимо этого, Мантуров сообщил, что технологический партнёр по выпуску автомобилей «Волга» будет скоро определён.

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