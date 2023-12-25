Мантуров: российский автопром воспользуется вторым полученным шансом
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В интервью РИА Новости он отметил, что теперь Россия занимается совместным производством с китайскими партнёрами.
«Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнёры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома», — добавил Мантуров.
По его словам, также возрождается и российская отрасль автокомпонентов.
Помимо этого, Мантуров сообщил, что технологический партнёр по выпуску автомобилей «Волга» будет скоро определён.