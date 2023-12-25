Мантуров: техпартнёр по выпуску автомобилей «Волга» будет скоро определён

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что технологический партнёр по выпуску автомобилей «Волга» будет скоро определён.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер завершит эту работу и в середине 2024 года должен выйти с первым собранным автомобилем «Волга».

Мантуров уточнил, что техпартнёр по выпуску автомобилей «Волга» будет скоро определён.

Ранее он заявил, что производство радио- и микроэлектроники в России в 2023 году вырастет более чем на 30%.

Он также сообщил, что есть два условия, которые необходимы для снижения цен на машины АвтоВАЗа: снижение ключевой ставки и уменьшение затрат на логистику.