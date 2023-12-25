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Концерн «Калашников»: обновлённый АК-12 поступит на вооружение в январе

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Президент концерна «Калашников» Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что уже в январе следующего года на вооружение в российские войска поступит первая партия обновлённых автоматов Калашникова АК-120.
Концерн «Калашников»: обновлённый АК-12 поступит на вооружение в январе
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

По его словам, автомат был усовершенствован по требованиям, возникшим в ходе спецоперации. Лушников отметил, что были проведены испытания, а оружие уже запущено в серию.

«Были серьёзные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надёжным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия опередила Запад по производству вооружений.

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