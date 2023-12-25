Концерн «Калашников»: обновлённый АК-12 поступит на вооружение в январе
- РИА Новости
- © Павел Львов
По его словам, автомат был усовершенствован по требованиям, возникшим в ходе спецоперации. Лушников отметил, что были проведены испытания, а оружие уже запущено в серию.
«Были серьёзные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надёжным», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия опередила Запад по производству вооружений.