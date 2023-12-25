Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь до конца декабря
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Об этом говорится в материале «Российской газеты» со ссылкой на Соцфонд.
Указывается, что не позднее 28 декабря россияне получат детские выплаты, а также меры соцподдержки населения, выплаты военным и их родственникам и ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала.
Кроме того, будут выплачены пенсии и другие соцвыплаты, доставка которых проводится через кредитные учреждения пятого или десятого числа.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 60 тыс. семей получили выплаты на 1,2 млрд рублей с начала года.