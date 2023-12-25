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Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь до конца декабря

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Российские граждане получат пенсии и пособия за январь не позднее 28 декабря, в основном это те россияне, которым деньги поступают на карты кредитных организаций.
Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь до конца декабря
  • Gettyimages.ru
  • © VinokurovYury

Об этом говорится в материале «Российской газеты» со ссылкой на Соцфонд.

Указывается, что не позднее 28 декабря россияне получат детские выплаты, а также меры соцподдержки населения, выплаты военным и их родственникам и ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

Кроме того, будут выплачены пенсии и другие соцвыплаты, доставка которых проводится через кредитные учреждения пятого или десятого числа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 60 тыс. семей получили выплаты на 1,2 млрд рублей с начала года.

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