Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь до конца декабря

Российские граждане получат пенсии и пособия за январь не позднее 28 декабря, в основном это те россияне, которым деньги поступают на карты кредитных организаций.

Об этом говорится в материале «Российской газеты» со ссылкой на Соцфонд.

Указывается, что не позднее 28 декабря россияне получат детские выплаты, а также меры соцподдержки населения, выплаты военным и их родственникам и ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

Кроме того, будут выплачены пенсии и другие соцвыплаты, доставка которых проводится через кредитные учреждения пятого или десятого числа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 60 тыс. семей получили выплаты на 1,2 млрд рублей с начала года.