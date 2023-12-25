В Подмосковье 60 тысяч семей получили выплаты на 1,2 млрд рублей с начала года
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Такая мера поддержки является хорошим подспорьем для молодых семей. Она региональная и реализуется в рамках нацпроекта «Демография», — сказала Болатаева.
Отмечается, что размер выплаты составляет 20 тыс. рублей.
Семья при рождении ребёнка может выбрать получение единовременной выплаты или подарочный набор.
Ранее сообщалось, что в Крыму 30 тыс. женщин воспользовались родовыми сертификатами в 2023 году.