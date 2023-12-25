В Подмосковье 60 тысяч семей получили выплаты на 1,2 млрд рублей с начала года

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что с начала 2023 года 60 тыс. семей региона получили выплату при рождении ребёнка на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Такая мера поддержки является хорошим подспорьем для молодых семей. Она региональная и реализуется в рамках нацпроекта «Демография», — сказала Болатаева.

Отмечается, что размер выплаты составляет 20 тыс. рублей.

Семья при рождении ребёнка может выбрать получение единовременной выплаты или подарочный набор.

Ранее сообщалось, что в Крыму 30 тыс. женщин воспользовались родовыми сертификатами в 2023 году.