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В Подмосковье 60 тысяч семей получили выплаты на 1,2 млрд рублей с начала года

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что с начала 2023 года 60 тыс. семей региона получили выплату при рождении ребёнка на общую сумму 1,2 млрд рублей.
В Подмосковье 60 тысяч семей получили выплаты на 1,2 млрд рублей с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Такая мера поддержки является хорошим подспорьем для молодых семей. Она региональная и реализуется в рамках нацпроекта «Демография», — сказала Болатаева.

Отмечается, что размер выплаты составляет 20 тыс. рублей.

Семья при рождении ребёнка может выбрать получение единовременной выплаты или подарочный набор.

Ранее сообщалось, что в Крыму 30 тыс. женщин воспользовались родовыми сертификатами в 2023 году.

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