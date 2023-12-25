Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о визите первого журналиста из ЕС в регион.

Как он написал в своём Telegram, речь идёт о болгарской журналистке Асе Ивановой-Зуан.

Сальдо подчеркнул, что она приехала в Херсонскую область в рамках своей профессиональной деятельности, «чтобы рассказать правду о нас».

Как отметил глава российского региона, многие представители западных СМИ послушно выполняют негласные установки властей своих государств на однобокое и лживое освещение ситуации в России и на Украине. При этом часто им приходится так работать, так как они боятся реакции властей и спецслужб своих стран на правдивую информацию.

«С другой стороны, тем благороднее выглядят поступки настоящих журналистов, не изменивших своим принципам и идеалам», — отметил он.

Губернатор выразил уверенность, что через некоторое время западных журналистов, которые не изменяют себе, будет становиться всё больше, и это поможет пробить стену лжи и донести до европейцев правду.

Ранее Сальдо сообщил, что украинские власти всё чаще загоняют своих граждан в армию под дулом автомата.