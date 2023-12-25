В Петербурге задержали трёх человек по подозрению в телефонном мошенничестве

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали троих человек, подозреваемых в телефонных мошенничествах.

Предполагается, что от их действий пострадали как минимум два человека — жители Калининского района 25 и 42 лет, которые лишились 198 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно, пишет сайт kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При этом у полиции есть основания полагать, что задержанные причастны к большему числу криминальных эпизодов. Это двое мужчин 28 и 26 лет (последний неоднократно судимый), а также 34-летняя ранее судимая жительница Кургана.

Установлено, что колл-центры, на которые работали подозреваемые, находятся за границей. При обыске было изъято специальное оборудование для осуществления деятельности на территории России.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.