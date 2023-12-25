Участник группы Pussy Riot Верзилов обжаловал штраф в 30 тысяч рублей

Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны»* Пётр Верзилов** обжаловал штраф в размере 30 тыс. рублей за непредоставление отчётности как иностранного агента.

Об этом сообщили в Головинском суде Москвы.

«Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — приводит сообщение РИА Новости.

В ноябре Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима по обвинению в распространении фейков об армии России.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.