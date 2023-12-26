В Госдуме предложили изменить принцип расчёта стажа супругов участников СВО

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил распространить принцип расчёта стажа участников СВО и на их супругов, ведущих трудовую деятельность и воспитывающих детей до 14 лет. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с недавно вступившими в силу нормативно-правовыми актами в отношении участников специальной военной операции (СВО), в том числе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) и т.д., была установлена мера поддержки — один день выполнения задач СВО засчитывается за два дня службы.

Подобный зачёт, как говорится в пояснительной записке, в итоге будет идти в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, увеличения суммы пенсионного обеспечения ветеранов боевых действий.

В это же время подобная мера поддержки могла бы быть установлена и в отношении супругов участников СВО, которые ведут трудовую деятельность и параллельно самостоятельно занимаются воспитанием малолетних детей, учитывая фактический рост нагрузки и на данную категорию граждан, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части распространения принципа зачёта одного трудового дня за два в отношении граждан, на иждивении которых находятся дети до 14 лет включительно, на период участия их супругов в специальной военной операции на Украине», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин призвал парламент продолжить деятельность рабочей группы по вопросам СВО.