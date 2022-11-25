Министр труда Котяков: участвующим в СВО гражданам один рабочий день засчитывается за два

Участвующим в спецоперации на Украине гражданам один рабочий день засчитывается за два. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на парламентском диалоге в Совфеде.

«С точки зрения трудового стажа на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, это позволяет гражданам формировать трудовой стаж «в большем объёме», что в перспективе скажется на их пенсионном обеспечении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм кредитных каникул для мобилизованных россиян, а также для контрактников и добровольцев, принимающих участие в выполнении задач специальной военной операции.