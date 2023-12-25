Колокольцев в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил мечту девочки из Саранска

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Отмечается, что по традиции новогодняя ель в здании МВД России была украшена бумажными шарами, в которых хранились заветные желания детей.

Глава ведомства снял один из них, в записке говорилось, что Арина из города Саранска мечтает о велосипеде.

«Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась», — сказал Колокольцев.

В МВД России рассказали, что министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков пригласил Арину вместе с мамой в региональное ведомство и по поручению Колокольцева вручил подарок.

Ранее сообщалось, что фотовыставка «Добрая ёлка» открылась в Измайловском парке Москвы. Она повествует о детях, которые были героями акции в прошлом году.

Как рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова, в 2022 году более 1 тыс. детей получили помощь от москвичей.