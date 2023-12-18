В Измайловском парке Москвы открылась фотовыставка «Добрая ёлка»
- © Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова, в 2022 году более 1 тыс. детей получили помощь от москвичей.
«Эмоции ребят от полученных подарков стали идеей для фотовыставки и мотивацией для будущих участников, ведь в этом году акция продолжается», — приводятся в материале слова Драгуновой.
Выставка продлится до 10 января 2024 года. После этого её перенесут в Бабушкинский парк.
Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал об акции «Ёлка желаний», которая стартовала на Урале.