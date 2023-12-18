В Измайловском парке Москвы открылась фотовыставка «Добрая ёлка»

Фотовыставка «Добрая ёлка» открылась в Измайловском парке Москвы. Она повествует о детях, которые были героями акции в прошлом году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова, в 2022 году более 1 тыс. детей получили помощь от москвичей.

«Эмоции ребят от полученных подарков стали идеей для фотовыставки и мотивацией для будущих участников, ведь в этом году акция продолжается», — приводятся в материале слова Драгуновой.

Выставка продлится до 10 января 2024 года. После этого её перенесут в Бабушкинский парк.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал об акции «Ёлка желаний», которая стартовала на Урале.