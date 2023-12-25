В Роструде рассказали о выходных в январе
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«Поскольку 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, то для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день в этом году будет 29 декабря», — говорится в Telegram ведомства.
Также к нерабочим праздничным дням относятся 1–8 января.
«Первый рабочий день в 2024 году будет вторник, 9 января», — уточнили в Роструде.
В ведомстве напомнили, что 25 января в России отмечается День студента.
Ранее юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, имеет ли право сотрудник взять отпуск сразу на 28 дней.