В Роструде рассказали о выходных в январе

В Роструде рассказали о числе выходных в январе.

«Поскольку 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, то для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день в этом году будет 29 декабря», — говорится в Telegram ведомства.

Также к нерабочим праздничным дням относятся 1–8 января.

«Первый рабочий день в 2024 году будет вторник, 9 января», — уточнили в Роструде.

В ведомстве напомнили, что 25 января в России отмечается День студента.

Ранее юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, имеет ли право сотрудник взять отпуск сразу на 28 дней.