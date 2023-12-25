Аксёнов: аэропорт Симферополя не откроют до окончания спецоперации
- РИА Новости
«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полётов, в первую очередь», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он выразил уверенность в том, что до начала курортного сезона в регионе положительные изменения произойдут на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
Ранее директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию, вся инфраструктура находится в идеальном состоянии.