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Аксёнов: аэропорт Симферополя не откроют до окончания спецоперации

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире «России 24», что аэропорт Симферополя из соображений безопасности полётов не откроют до окончания СВО.
Аксёнов: аэропорт Симферополя не откроют до окончания спецоперации
  • РИА Новости

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полётов, в первую очередь», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что до начала курортного сезона в регионе положительные изменения произойдут на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

Ранее директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию, вся инфраструктура находится в идеальном состоянии. 

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