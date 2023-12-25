Пожелания здоровья и счастья стали самыми популярными в российских соцсетях

Российские пользователи соцсетей в преддверии Нового года чаще всего желали счастья и здоровья — такие пожелания были отмечены в 16% и 13% сообщений соответственно.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Pro-Vision Communications.

Ещё в 12% сообщений содержалось пожелание мира. Аналитики выяснили, что пожелание мира выросли относительно прошлого года на 6,8 п.п., а добра и счастья — на 1,9 и 1,2 п.п. соответственно.

Самыми редкими были пожелания, связанные со спортивными успехами, отличными друзьями и яркими впечатлениями.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.