Пожелания здоровья и счастья стали самыми популярными в российских соцсетях
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Pro-Vision Communications.
Ещё в 12% сообщений содержалось пожелание мира. Аналитики выяснили, что пожелание мира выросли относительно прошлого года на 6,8 п.п., а добра и счастья — на 1,9 и 1,2 п.п. соответственно.
Самыми редкими были пожелания, связанные со спортивными успехами, отличными друзьями и яркими впечатлениями.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.