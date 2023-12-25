В АТОР назвали доступные для россиян направления для отдыха в период каникул

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что желающие устроить новогодний отдых за границей ещё могут успеть это сделать.

«Места есть на всех традиционных направлениях. Если где-то нет базовых категорий номеров, просто придётся взять более дорогой вариант», — сообщил он в разговоре с «Российской газетой».

Мурадян отметил, что для российских туристов в текущий момент Турция несколько доступнее, чем Объединённые Арабские Эмираты или Таиланд. Также россияне могут провести праздники в Египте, на Шри-Ланке, Мальдивах, на Маврикии и Сейшелах.

По словам вице-президента АТОР, перед праздниками наблюдается большой дефицит именно вылетов, но остаются доступны транзитные направления.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в текущем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.