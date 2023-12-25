RT: избитому в кальянной Ульяновска полицейскому понадобится операция

Полицейскому, которого избили в ульяновской кальянной, предстоит операция из-за перелома челюсти.

Как рассказал RT источник, знакомый с ситуацией, в настоящий момент он в больнице.

По словам собеседника, компания из трёх местных жителей в вечер происшествия была с двумя девушками. Заведение закрывалось, но они потребовали ещё алкоголя, а после отказа официантки стали её оскорблять.

Отмечается, что сотрудник полиции попросил их вести себя нормально, но ему ответили: «Ты кто такой, чей будешь?» — и начали оскорблять. Когда полицейский подошёл к ним, один из нападавших сначала просто ударил его, а затем второй нанёс удар бутылкой.

Собеседник RT добавил, что друг полицейского пытался уладить конфликт, но его тоже стали бить, нападавшие кричали, что «их нужно валить». Позже полицейский пошёл в туалет умыться — и два человека зашли за ним, перекрыв выход. Один из них стал нападать с ножом, порезал ему куртку, после чего полицейский стал стрелять из травматического пистолета.

По словам источника, все нападавшие судимые: один из них уже был в этом заведении в чёрном списке, другой находился под полицейским надзором.

RT удалось связаться с пострадавшим силовиком. Он написал, что не может говорить из-за сломанной челюсти и не хотел бы разглашать детали предварительного следствия.

Против нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Изначально дело завели и в отношении полицейского (об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью), но позже его отменили как принятое преждевременно и без проведения необходимых проверок.

Ранее сообщалось, что трое напавших на полицейского в кальянной Ульяновска арестованы.