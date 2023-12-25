Аксаков: россияне с 2025 года смогут получать кредит лишь при предъявлении ИНН

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что с 2025 года россияне смогут получать кредиты только после предъявления ИНН.

Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«В качестве идентификатора будет использоваться ИНН», — сказал Аксаков.

Он пояснил, что данный номер потребуется для установки самозапрета на выдачу кредитов.

Аксаков также уточнил, что россияне смогут получить займы только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов.

21 декабря Банк России сообщил, что рост корпоративных кредитов в валюте в России продолжается второй месяц подряд.

Речь идёт преимущественно о валюте дружественных стран.