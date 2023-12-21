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Банк России сообщил о продолжающемся росте корпоративных кредитов в валюте

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Рост корпоративных кредитов в валюте в России продолжается второй месяц подряд. Как сообщили в Банке России, речь идёт преимущественно о валюте дружественных стран.
Банк России сообщил о продолжающемся росте корпоративных кредитов в валюте
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В опубликованном регулятором обзоре указывается, что рост кредитов в валюте составил 355 млрд рублей, или $3,7 млрд. Это соответствует 1,2% по сравнению с показателями за октябрь.

«Кредиты выдавались в основном в валютах дружественных стран. При этом из-за укрепления рубля доля валютных кредитов в общем корпоративном портфеле в ноябре снизилась до 15,8 с 16,3%», — указывается в материалах.

В ЦБ уточнили, что без учёта курсового фактора их доля выросла на 0,1 процентного пункта, что объясняется опережающим ростом валютных кредитов.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов сообщил, что в отсутствие форс-мажоров резкого ослабления рубля не предвидится.

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