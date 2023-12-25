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ОНК Москвы: в столичных СИЗО полторы тысячи человек сидят по «предпринимательским» статьям

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Около 1,5 тыс. человек от общего числа арестованных, находящихся в данный момент в различных СИЗО Москвы, проходят по так называемым «предпринимательским» статьям, таким как «Мошенничество». Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
ОНК Москвы: в столичных СИЗО полторы тысячи человек сидят по «предпринимательским» статьям
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

В беседе с RT Мельников также отметил, что среди задержанных действительно есть мошенники, но вместе с ними в СИЗО держат сотрудников предприятий, которых зачастую забирают для придания делу характера преступной группы. 

Также в Москве за решёткой остаются около 300 «субъектов предпринимательской деятельности». Это директоры компаний или владельцы бизнеса.

Как сообщал RT, ранее в декабре Госдума уточнила список преступлений, за которые в СИЗО будут содержать отдельно.

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