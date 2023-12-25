В Алтайском крае 15 человек получили химические ожоги после посещения кафе

В региональном отделении Следственного комитета России заявили, что 15 человек, четверо из которых дети, получили химические ожоги лица и слизистых после посещения кафе в городе Заринске.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — сказано в сообщении. Как отметили в СК, 23 декабря пострадавшие посещали кафе, в банкетном зале которого работали кварцевые лампы. Ранее в Екатеринбурге студентка получила химический ожог в автобусе и попала в больницу.