В Алтайском крае 15 человек получили химические ожоги после посещения кафе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — сказано в сообщении.
Как отметили в СК, 23 декабря пострадавшие посещали кафе, в банкетном зале которого работали кварцевые лампы.
Ранее в Екатеринбурге студентка получила химический ожог в автобусе и попала в больницу.