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В Алтайском крае 15 человек получили химические ожоги после посещения кафе

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В региональном отделении Следственного комитета России заявили, что 15 человек, четверо из которых дети, получили химические ожоги лица и слизистых после посещения кафе в городе Заринске.
В Алтайском крае 15 человек получили химические ожоги после посещения кафе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — сказано в сообщении.

Как отметили в СК, 23 декабря пострадавшие посещали кафе, в банкетном зале которого работали кварцевые лампы.

Ранее в Екатеринбурге студентка получила химический ожог в автобусе и попала в больницу.

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