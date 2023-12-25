В Рособрнадзоре заявили об отсутствии планов по глобальным изменениям в ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что глобальных изменений в ЕГЭ в ближайшие годы ждать не нужно.

«Поэтому мы сейчас глобально в ближайшие годы точно менять не собираемся. А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем», — сказал он в интервью РИА Новости.

Отмечается, что в течение текущего года поступали многочисленные предложения о полной отмене Единого государственного экзамена, однако в ведомстве подчёркивали, что тема отмены ЕГЭ не обсуждается.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что число заданий по теме СВО в ЕГЭ со временем будет увеличиваться.