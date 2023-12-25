Предварительной причиной взрыва в многоэтажном доме в Сочи является утечка газа

По предварительным данным, причиной взрыва в многоэтажном доме на федеральной территории Сириус в Сочи могла стать утечка газа, заявили в пресс-службе администрации федеральной территории.

«По версии специалистов, произошел взрыв в результате утечки бытового газа. На месте работают все службы. Уже организован допуск людей, чтобы забрать документы и вещи», — говорится в заявлении.

При необходимости эвакуированных жильцов дома разместят в пункте временного размещения в отеле «Гамма Сириус».

Ранее сообщалось о взрыве в многоэтажном доме в Сочи, пострадали два человека.

Как стало известно RT, пострадавшие мужчина и женщина приехали в город на Новый год и арендовали квартиру.