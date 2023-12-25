В Калининградскую область въехало рекордное количество машин из Польши

На российско-польской границе в Калининградской области зафиксировали рекорд по въезду легковых авто из Польши — за сутки через КПП «Мамоново — 2» прибыло более 640 машин с иностранными номерами.

«За последние сутки калининградские таможенники оформили на въезд в область рекордное количество таких машин — 640, а всего за три дня — 1738», — сообщает ТАСС со ссылкой на отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Таможенники оформляют от 25 до 32 машин в час. Отмечается, что большинство прибывающих — русскоязычные немцы, которые едут на праздники в Россию.

Ранее на въезде из Польши в Россию очевидцы сообщали об очереди машин с иностранными номерами.

22 декабря в 16:30 (17:30 мск) в очереди стояло более 300 автомобилей.