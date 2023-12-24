В Петербурге прошла церемония открытия закладного камня нового разводного моста
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Как отметил на церемонии открытия закладного камня губернатор города Александр Беглов, 24 декабря стал очень важным днём для Петербурга.
«Мы закладываем камень в строительство нового Большого Смоленского моста. Сорок лет в Санкт-Петербурге не строились разводные мосты. По поручению президента мы начинаем эту стройку», — цитирует Беглова РИА Новости.
Губернатор подчеркнул, что мост хорошо продуман с технологической точки зрения. По словам Беглова, он будет располагать шестью полосами движения, трамвайными путями, а также велосипедной и пешеходной дорожками.
Ранее в Петербурге прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника блокадному учителю.