В Петербурге прошла церемония открытия закладного камня нового разводного моста

Торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего Большого Смоленского моста прошла в Петербурге. Его установили в основание будущей девятой опоры переправы на Октябрьской набережной.

Как отметил на церемонии открытия закладного камня губернатор города Александр Беглов, 24 декабря стал очень важным днём для Петербурга.

«Мы закладываем камень в строительство нового Большого Смоленского моста. Сорок лет в Санкт-Петербурге не строились разводные мосты. По поручению президента мы начинаем эту стройку», — цитирует Беглова РИА Новости.

Губернатор подчеркнул, что мост хорошо продуман с технологической точки зрения. По словам Беглова, он будет располагать шестью полосами движения, трамвайными путями, а также велосипедной и пешеходной дорожками.

Ранее в Петербурге прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника блокадному учителю.