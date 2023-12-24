Убитая в центре Москвы девушка стала второй жертвой 37-летнего подозреваемого

Убитая в центре Москвы 25-летняя девушка стала не первой жертвой 37-летнего мужчины. Как сообщили в Следственном комитете, было раскрыто ещё одно убийство, совершённое подозреваемым.

Согласно предварительным данным, до трагедии в центре столицы от рук подозреваемого скончалась другая девушка. Следствие полагает, что с ней он расправился в гостинице на востоке Москвы.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина в Москве зарезал девушку, после чего нанёс себе ножевое ранение. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.