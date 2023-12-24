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Блогер Ивлеева публично извинилась за «голую» вечеринку в Москве

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Блогер Анастасия Ивлеева извинилась после «голой вечеринки», которую организовала в Москве, и заявила, что передаст все вырученные за второй день мероприятия деньги на благотворительность.
Блогер Ивлеева публично извинилась за «голую» вечеринку в Москве
  • РИА Новости

Она извинилась за то, что фотографии с «голого» мероприятия попали в сеть. По её словам, тиражирование этих кадров «невозможно было контролировать».

Также она утверждает, что рэпер Vacio, пришедший в одном носке на гениталиях, был предупреждён о «неприемлемости» такого внешнего вида даже на закрытом мероприятии.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре нашли признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, размещённых в сети.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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