Блогер Ивлеева публично извинилась за «голую» вечеринку в Москве
- РИА Новости
Она извинилась за то, что фотографии с «голого» мероприятия попали в сеть. По её словам, тиражирование этих кадров «невозможно было контролировать».
Также она утверждает, что рэпер Vacio, пришедший в одном носке на гениталиях, был предупреждён о «неприемлемости» такого внешнего вида даже на закрытом мероприятии.
Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре нашли признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, размещённых в сети.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.