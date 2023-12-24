Россия уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве персонала для эксплуатации ЗАЭС

Российское постпредство при международных организациях в Вене уведомило МАГАТЭ о том, что на Запорожской АЭС находится достаточно сотрудников для обеспечения безопасной эксплуатации станции.

«Сотрудников на ЗАЭС достаточно для её безопасной эксплуатации в режиме холодного и горячего останова, а также для проведения плановых ремонтных работ», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атомные реакторы ЗАЭС находятся в стабильном состоянии.

В начале декабря стало известно, что российские военные обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.